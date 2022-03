Le Vénézuela, champion dans l’utilisation des U21, la Belgique bien placée

Dans quel championnat les jeunes s’épanouissent le plus ? C’est l’objet de la nouvelle étude de l’Observatoire du football CIES publiée ce lundi.

Celui-ci a étudié le temps de jeu des jeunes de moins de 21 ans dans 60 ligues à travers le monde. Ce qui en ressort est clair : c’est en première division vénézuélienne qu’ils ont le plus de temps de jeu avec 18,8% de minutes jouées. Suivent le Danemark (16,5%) et l’Autriche (13,3%).

À ce petit jeu, la Pro League est quatorzième avec 10% de temps de jeu pour les plus jeunes. Notre compétition domine assez largement les plus grands championnats européens, que ça soit la Ligue 1 (9,1%), la Bundesliga (7,1%), la Premier League (4,4%), la Liga (4,2%) et la Serie A (3,9%). Comme quoi, la Pro League reste bel et bien un tremplin pour beaucoup de jeunes qui tentent ensuite de faire le bond vers une plus grande compétition.

À noter que la première division saoudienne ferme la marche de ce classement avec seulement 1,6% de temps de jeu pour les U21.