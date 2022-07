Le vélotourisme en Wallonie ? Les VTTistes trouvent enfin une place adaptée à leur discipline

En avril dernier, la ministre wallonne en charge du Tourisme, Valérie De Bue, inaugurait de nouveaux Trails centers. Des parcours pensés par des vététistes et conçus pour des vététistes. Spa, ville pionnière, Bouillon, Amblève et Anthisnes-Esneux. Ces quatre villes et communes accueillent désormais des tracés ludiques, fluides et techniques s’adressant aussi bien aux cyclistes débutants qu’aux riders les plus confirmés. Quatre autres Trails centers vont voir le jour dans les communes d’Ottignies (Bois des rêves), Malmedy, Chaudfontaine et Amay.

Le but des Trails centers est, premièrement, de baliser les sentiers, les rendre plus sûrs et adaptés aux différents niveaux de difficultés. Deuxièmement, de permettre aux divers utilisateurs de la forêt de mieux s’entendre et se comprendre. Enfin, de préserver les espaces naturels.

Envie de tester l’un de ces sentiers ? Les circuits sont téléchargeables et accessibles sur le site VISITWallonia.be. Avant de partir, veillez à bien vous renseigner sur les parcours. Certains ne sont pas adaptés et accessibles à tous les niveaux.