Le vélo : un geste au quotidien !

Ecologique, il ne faut plus le prouver. Economique, le calcul est vite fait. Un vélo, un cadenas et un casque, c'est le matériel de base. Ajouté à cela, un équipement pour tous types de météo et vous êtes prêt.

Manque aussi une assurance, fortement conseillée. A titre d'exemple, un vélo d'une valeur de 1000 euros vous coûtera environ 40€ par an pour le vol et environ 100€ pour une couverture complète, dégâts matériels compris. Attention, plus le vélo sera cher, plus votre prime d'assurance le sera aussi. Un vélo cargo peut atteindre 5000€. Autre précision : pour que l'assurance accepte d'intervenir, il faudra que vous possédiez un cadenas agréé, que votre vélo ait été attaché à un support fixe, type poteau, ou qu'il ait été entreposé dans un local sécurisé. Ces précautions sont de toute façon d'usage !