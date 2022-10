Le vélo, première alternative à l'auto pour les Européens.

Sur l'ensemble de l'étude, dans le monde, 34% des automobilistes interrogés utilisent également un vélo pour leurs déplacements, 21% un deux-roues motorisé et 4% une trottinette. Mais si l'on ne prend en compte que l'Europe, ils sont près d'un sur deux à utiliser le vélo (40% en France). Toujours en Europe, 36% avouent pratiquer les mobilités douces (marche, vélo, trottinette) bien plus qu'auparavant contre 19% qui déclarent l'inverse, les autres les utilisant plus ou moins autant.

Le vélo est le seul type de transport à afficher un meilleur score concernant un usage plus fréquent qu'avant.

"Le transport collectif a beaucoup souffert du Covid", selon le Directeur de l'Observatoire Cetelem, Flavien Neuvy. En effet, 24% des sondés avouent utiliser les transports en commun plus souvent qu'avant contre 28% qui les délaissent davantage. La tendance est encore plus flagrante en ce qui concerne le train (31% expliquent qu'ils le prennent moins aujourd'hui qu'avant), le car (34%), le covoiturage (38%) ou bien encore l'avion (45%). La peur du virus est manifestement encore présente et quitte à se passer de leur voiture, les automobilistes préfèrent voyager seuls, à vélo ou à trottinette.

L'Observatoire Cetelem de l'automobile 2023 a été réalisé en partenariat avec la société d’études et de conseil C-Ways. Les enquêtes sur le terrain ont été conduites par Harris Interactive, du 23 juin au 8 juillet 2022, dans 18 pays (Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et Turquie) auprès de 16.600 personnes. En France, quelque 3.000 interviews ont été réalisées, contre 800 dans chacun des autres pays.