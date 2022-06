Le vélo électrique du futur est prêt à s'adapter à notre quotidien

Le BTWIN Concept_01, ou "Magic Bike", concentre toutes les nouvelles technologies relatives au vélo électrique de demain pour une plus grande simplicité d'utilisation, davantage de sécurité et plus de capacités d'adaptation au quotidien de ses utilisateurs.

Ce concept intègre par exemple un système de reconnaissance sans fil, par clef ou via le téléphone, qui permet d'identifier le propriétaire du vélo et de le déverrouiller automatiquement à son approche. A l'arrêt, sa béquille se verrouille et fait office d'alarme si elle est manipulée.

Son design est particulièrement épuré avec une signature lumineuse originale au niveau de l'avant et des extrémités du guidon.

Elle a été pensée pour pouvoir voir et être vu en toutes circonstances, 24h/24 en s'adaptant aussi bien à la lumière du jour qu'à l'obscurité de la nuit. Le vélo dispose aussi d'un écran au centre du guidon indiquant différentes informations pratiques (vitesse, état de la batterie...) et a été conçu afin de pouvoir accueillir différentes solutions de portage, selon les usages.