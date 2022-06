"Le Vélo de Ghislain Lambert" : film culte sur le cyclisme avec Benoît Poelvoorde

Évoquer tout le cyclisme des années 70 demande certains moyens. Avec 11 millions d’euros de budget, le long-métrage franco-belge est une production d'envergure. Il faut reconstituer les courses, ce qui implique de retrouver des vélos d'époque mais aussi des maillots. Pour le lieu, la production tourne en France (notamment au Mont Ventoux), mais aussi en Belgique (Namur, Jemeppe-sur-Sambre, Hainaut).

Au Tour de France, même le dernier du classement général est une bombe !

Pour assurer le rôle, Benoît Poelvoorde suit un entrainement intensif. Il expliquait cette préparation au journal L'Avenir : "Pendant des semaines, je suis allé apprendre à me tenir sur un vélo comme un cycliste pro et rouler en peloton avec des types aguerris du genre increvables. J’y ai pris goût. À un moment donné d’ailleurs, j’ai cru que j’étais en forme et j’ai mis une petite attaque… Je l’ai vite regretté ! Je me suis fait dépasser et larguer dans la minute suivante. Faut savoir qu’au Tour de France, même le dernier du classement général est une bombe !".