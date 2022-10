Le vélo de Ganna inspiré des baleines et imprimé en 3D à Louvain !

Une baleine à bosse est capable de déplacer sa masse de 30 tonnes à 28 km/h pour capturer ses proies. Les scientifiques ont pu constater que ses nageoires striées permettent un écoulement de l’eau plus fluide. Elles offrent aussi plus de portances et réduisent la traînée. La transposition de l’hydrodynamique à l’aérodynamique d’une pale d’éolienne a révélé une efficacité supérieure de près de 20% de celle-ci tout en étant plus silencieuse. Le vélo de Filippo Ganna en bénéficiera.