Le vélo corbillard pourrait bientôt débarquer à Bruxelles

Si Cédric Vanhorenbeke se dit heureux de l’avancée des mentalités sur la question, il reste toutefois prudent : "De manière personnelle, je proposerai cette option de transport en complément de mon corbillard classique. Je pense que cela peut répondre à une demande de transport et de funérailles plus écologiques, certaines familles y seront sensibilisées. Mais je ne suis pas certain que cela conviendra au plus grand nombre. Le corbillard classique a donc encore de beaux jours devant lui."

En plus du transport lors des funérailles, Cédric Vanhorenbeke voit une possibilité aussi de se faciliter la vie au quotidien :"Mon salon funéraire est situé à quelques centaines de mètres d’un hôpital. Quand je dois aller chercher un corps, je dois sortir mon véhicule pour une très courte distance. Avec un vélo adapté, je pourrai aller chercher le défunt plus rapidement et facilement. "

Reste à voir donc ce que le groupe de travail décidera dans les prochaines semaines.

"Il faudra aussi interpeller le fédéral", ajoute Bernard Clerfayt, "ca sera peut-être au Ministre fédéral de la mobilité d'intervenir pour autoriser ce genre de véhicule."