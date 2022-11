Le vélo à hydrogène, prochaine star des routes ?

Comme pour la voiture, l'hydrogène se présente désormais comme une alternative de plus en plus crédible aux traditionnelles batteries en lithium dans le domaine du vélo. L'avantage, c'est bien sûr de pouvoir recharger son véhicule en très peu de temps. Dans le cas de l'Alpha Neo, cela prend par exemple moins de deux minutes, depuis une station dédiée, pour une autonomie maximale de près de 150 km. Le plein peut être effectué depuis une station délivrant de l’hydrogène ou à partir d’une simple bouteille d’hydrogène du commerce et d’un tuyau flexible adapté.

Ce vélo comprend donc une pile à combustible.

C'est le contact entre l'hydrogène et l'oxygène de l’air ambiant qui va générer de l’électricité, le vélo ne rejetant que de la vapeur d’eau.

Il se veut donc parfaitement neutre pour l'environnement, a fortiori s'il utilise de l'hydrogène vert. Cette pile a combustible aurait une durée de vie de 10 ans selon le constructeur. Le tout premier vélo à hydrogène du fabricant date de 2017, une première mondiale à l'époque.