Le Veggie Challenge et les promos sur les substituts de viande : le billet d’humeur de Marianne Virlée

L’opération " Veggie Challenge " a débuté ce 1er mars et durera un mois. Elle consiste à se lancer durant 30 jours dans une alimentation plus saine, plus écologique et plus riche en saveurs ! Mais est-ce une démarche écologique ? Ces substituts de viande sont bien visibles dans les comptoirs des magasins à l’inverse des viandes traditionnelles. Des promotions annoncées, oui mais est-ce moins cher ? Une tendance actuelle qui dérange.

Manger trop de viande tous les jours, on le sait n’est pas bon pour la santé et si vous faites vos courses, vous aurez remarqué que le végétarisme gagne du terrain dans tous les magasins. Plus de visibilité : En majeure partie, le marché de la viande ne dispose pas de marque à l’inverse des alternatives végétales. Est-ce une idée pour sensibiliser à de nouvelles cuisines, de nouveaux goûts ?

Cette opération va-t-elle convaincre les citoyens de réduire leur consommation de viande en sachant que dans tous les cas les produits ne sont jamais 100% végétales ? La tentation est d’autant plus grande que ces substituts sont partout ! Ne pas manger de viande, une bonne idée pour notre planète ? Il faut nuancer. Un danger pour nos agriculteurs ? Défi commercial, destiné à quelle population ? Quel contraste ? Que dire du produit ?

