Le vécu des femmes en prison mis en avant dans une pièce de théâtre

La pièce est inspirée de témoignages français, elle est jouée par une troupe marocaine et présentée à Bruxelles. Un projet international qui prouve que l’invisibilisation des femmes incarcérées est ancrée dans de nombreuses sociétés patriarcales.

En Belgique, il y aurait environ 500 femmes dans les prisons, ce qui représente 4 à 5% de la population carcérale. "Enfermées dans un lieu conçu par et pour des hommes, les femmes constituent un public vulnérable et invisibilisé en prison. Leur prise en charge est défaillante, notamment faute de données suffisantes quant à leurs besoins sexo-spécifiques (en termes d’hygiène, de santé mentale, d’accompagnement face aux parcours de vie très souvent marqués par la violence, de santé sexuelle et reproductive, de maternité et de gestion des enfants, etc.), lesquels ne sont d’ailleurs pas ou très peu objectivés", rappelle l’asbl I.Care.

​"Avec la pièce on ouvre une petite fenêtre et puis elle se referme et on les laisse. Le sujet des femmes incarcérées reste tabou, sans cette pièce, je ne pense pas que je me serais posé autant de questions sur la réalité des femmes en prison… Espérons que ça ouvre les yeux du public à Tanger comme à Bruxelles !", conclut Aurore Laloux.

Infos pratiques :

Le spectacle Tous mes rêves partent de la gare d’Austerlitz du 15 au 17 février à l’Espace Magh.