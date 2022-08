Le Vatican continue de réduire son patrimoine, contraint à mettre de l'ordre dans ses comptes

"Nous ne recherchons pas un excédent, mais la pérennité du service du Saint-Siège. Un déficit de trois millions d'euros pour un budget de 1,1milliard, ce n'est pas tant que ça (...). Il y a cependant des domaines qui doivent être améliorés", a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la réforme des finances et pour en permettre un contrôle plus strict après une série d'affaires, le secrétariat à l'Economie a récupéré la gestion de nombreux actifs dont le total se monte désormais à 3,9 milliards d'euros.

Le plus petit Etat du monde a dévoilé fin juillet une nouvelle politique d'investissements "éthiques" et "durables", qui prévoit notamment la fermeture de ses comptes à l'étranger et l'interdiction de tout investissement dans des secteurs liés à l'armement et la défense, la pornographie, les jeux d'argent, ou ceux de la santé impliqués dans l'avortement ou le développement de cellules souches embryonnaires.