Le VAR, son univers impitoyable : les POUR, les CONTRE et les REFORMES A MENER

La présence de la technologie et la pression grandissante des enjeux financiers ont fait en sorte… que chacun se rejette la balle. Et qu’au final, tout dépend de la personnalité plus ou moins affirmée du décideur ultime : l’arbitre central. Stéphane Breda : " Les arbitres centraux se reposent de plus en plus sur le VAR et sur leurs assistants. Mais le règlement est ambigu : il dit que si l’image VAR n’est pas claire, on suit la décision de l’assistant… mais on dit aussi à l’assistant de ne pas lever son drapeau s’il a un doute légitime ! Au final, l’assistant est livré à lui-même et doit trancher au feeling… "