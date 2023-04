"Le VAR invente des penaltys", Alex Teklak fâché dans "Complètement Foot"

Ce dimanche, le Standard s'est imposé face au leader du championnat Genk (2-0). Une victoire marquée par un penalty accordé aux Rouches pour une poussée dans le dos d’Angelo Preciado sur Philip Zinckernagel. Un penalty légitime pour Stéphane Breda. "Il faut regarder attentivement, mais le défenseur ne rouspète absolument pas. Pour moi ça ne ment pas. Il y a effectivement une poussée dans le dos et je n’ai pas l’impression que le joueur du Standard en rajoute." Il poursuit, "le défenseur de Genk ne réagit pas quand l’arbitre siffle et lui donne un carton. Il l’accepte et râle plutôt sur son coéquipier qui a perdu le ballon. Donc j’ai tendance à dire qu’il y a penalty."