Le VAR au centre des critiques : trois pistes pour faire avancer les choses

Des décisions contestées, des clubs qui s’insurgent par communiqués, réplique des grands patrons, l’arbitrage (vidéo) a fait couler beaucoup d’encre et de salive ces derniers jours en Pro League.



"Le VAR fait polémique depuis son arrivée en Belgique en 2017", rappelle Frank Peterkenne d’emblée sur le plateau de La Tribune. Mais ces derniers jours les polémiques se sont multipliées. A commencer par le coup de coude de Tajon Buchanan contre Gand. "On se demande à quoi cela sert d’avoir autant de caméras, si on ne voit pas ce genre d’actions et s’il n’y a pas de sanctions ?". La Gantoise et Hein Vanhaezebrouck ont forcément réagi. Le club a envoyé une lettre de protestation aux instances de l’arbitrage belge.



Pour calmer la tempête, on a convoqué une table ronde autour de l’arbitrage. Les instances de l’arbitrage reconnaissent 2 à 3% d’erreur. "Je ne sais pas comment, ils sont arrivés à ce chiffre. Reconnaissons qu’il y a plus de bonnes que de mauvaises décisions et que la proportion de mauvaises décisions est sans doute infime. Le problème, c’est que le VAR ne concerne que des phases (penalty, carton rouge, validation ou non d’un but) qui orientent des matches. Cela fait donc forcément beaucoup parler dans les clubs. Et cela crée l’hostilité", résume Frank Peterkenne.