Le vapotage récréatif en Australie, c’est bientôt fini

Le ministre de la Santé australien compte interdire purement et simplement les cigarettes électroniques à usage unique dans son pays. L’Australie combat activement l’industrie du tabac depuis plusieurs années déjà et aujourd’hui, le vapotage passe de plus en plus mal.

"Le vapotage a été vendu aux gouvernements et aux communautés du monde entier comme un produit thérapeutique pour aider les fumeurs de longue date à arrêter. Il n’a pas été vendu comme un produit récréatif, et en particulier, pas pour nos enfants. Mais c’est ce qu’il est devenu", a déclaré Mark Butler, le ministre australien de la Santé.