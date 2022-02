​​​​​​​Le Val d’Allos : le parapente, le ski et la rando dans des sites d’exception

A nos côtés, Tonin, un enfant du pays, admire l’œuvre de la réverbération : le sol enneigé renvoie les derniers rayonnements du soleil. Le paysage est grandiose. " J’ai beaucoup voyagé mais je suis décidément aimanté par ces lieux où j’ai grandi. Et je suis revenu ici, dans le Val d’Allos. Nous voici au sommet du Vescal, à mi-chemin entre les vallées du Haut Verdon et d’Ubaye, deux vallées très contrastées et qui se complètent. "

Tonin, parapentiste chevronné, est le responsable Sport-Nature de la station et est intarissable sur les activités qu’elle propose : "Il n’y a pas que le ski de piste, le ski de fond ou de randonnée, où l’on s’équipe de "peaux de phoques" ou le scooter des neiges. On peut aussi chausser des raquettes ou partir en randonnée pédestre sur des zones moins enneigées. Ou encore privilégier la découverte de la région à vélo de neige, grâce au fatbike".

La région pullule de sites exceptionnels, comme le lac de montagne naturel d’Allos, le plus haut d’Europe, un site grandiose, cerné par quelques-uns des plus beaux sommets, le ciel à portée de mains et le refuge paradisiaque des marmottes, des mouflons, des chamois, des cerfs et des chevreuils scrutés d’en haut par de nombreux rapaces, parmi lesquels le gypaète barbu, le plus grand d’Europe.

Autre destination privilégiée : le petit village de St-André les Alpes, la capitale mondiale du parapente, où s’organisent nombre de championnats internationaux : " Il y fait beau très souvent, comme partout dans le sud de la France, mais où les conditions thermiques et d’écarts de température y sont particulièrement favorables et nous permettent de remonter et de rester plus longtemps à planer dans les airs qu’ailleurs" s’enthousiasme Tonin, en nous décrivant son dernier vol : "Il y a quelques jours, les écarts de température associés au vent nous ont permis de rester deux heures dans les airs. C’était top, de voler parmi les rapaces, au milieu des vautours qui nous guident sur la meilleure direction à prendre. Ils sont autrement plus doués que nous et disposent de capteurs et d’une vision inouïe pour profiter au maximum des éléments, du vent et des écarts de température. Ce sont des guides fabuleux ! Et, surtout, nous nous efforçons de ne pas les troubler pour cohabiter avec eux, dans les cieux, dans l’harmonie, les yeux braqués sur les beautés qui s’offrent à nous, en contrebas. "

Par rapport à l’ULM ou au paramoteur, le parapente est plus respectueux des locataires des cieux, plus silencieux aussi. Et les plus audacieux, amoureux à la fois du ski, du parapente et du parachute, se risquent au speed riding, le parapente à ski, une activité en vogue dans le val d’Allos.