Le vaccin pour la grippe administré en pharmacie ? Les médecins généralistes n’y sont pas favorables et réclament plus de concertation

"On est fâché, on est contre cette mesure, pas par un réflexe bêtement corporatiste, de défense sans fondement, mais ça repose sur une réflexion beaucoup plus profonde". Le ton est donné d’emblée. Les médecins n’apprécient pas la décision prise récemment par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, d’autoriser les pharmaciens à administrer, dès le 1er octobre, le vaccin contre la grippe.

Pour les médecins, c’est un peu la goutte de trop. "On est fâché parce qu’on n’arrête pas de dire que le médecin généraliste doit être à l’épicentre du soin de première ligne, argumente Paul de Munck, le président du groupement belge des Omnipraticiens (GBO, syndicat des médecins généralistes). Et on n’est pas suspect de ne pas réfléchir et travailler avec les pharmaciens, puisqu’on a créé même une asbl avec les pharmaciens pour discuter de tous ces problèmes de collaboration et de concertation. Donc, nous sommes favorables à la multidisciplinarité, à un certain partage des tâches, mais pas de cette façon-là, de manière décidée sans concertation et sans consultation."