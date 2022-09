Le vaccin par voie nasale : une technique prometteuse, mais pas pour tout de suite

Si l’OMS encourage la mise au point de ce type de vaccins, elle précise attendre d’avoir suffisamment de données. Et pour cause : si plus de 100 vaccins oraux et nasaux seraient actuellement en cours de développement dans le monde, comme le précise Nature, “les essais sur l’homme n’ont pas encore donné beaucoup de résultats.” Seule une vingtaine d’entre eux aurait atteint le stade des essais cliniques sur l’homme.

"Il faudra encore un an ou deux pour obtenir des données sur les essais à grande échelle sur les vaccins muqueux aux États-Unis et en Europe”, estime la revue.