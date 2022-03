Le vaccin contre le Papillomavirus: faut-il être pour ou contre ?

Aurélie De Meyer, médecin et coordonnatrice du PSE (Promotion Santé Ecole du Brabant Wallon) ,précise que "dans 10% des cas, ce virus sera à l'origine de lésions plus sévères. Au stade bégnin, sous forme de verrues génitales. Mais cela peut aussi être à l'origine de lésions pré-cancéreuses, voire de cancers." Le plus fréquent est le cancer du col de l'utérus. Mais il n'est pas le seul, et il peut toucher aussi bien les hommes que les femmes et provoquer des cancers de la tête et du cou, de la vulve et du vagin ou du pénis, de l'anus et des verrues génitales.

La vaccination s'avère importante, à la fois pour les filles et les garçons. Recommandée chez les ados et les jeunes adultes, la vaccination précoce est la plus efficace, et idéalement avant le premier rapport sexuel, "de sorte de ne pas avoir déjà été contaminé par le virus", explique Aurélie De Meyer. D'aiileurs, "le vaccin ne sera pas remboursé au-delà de 18 ans."

"Les cancers que l'on découvre à partir de 30 ans sont des cancers qui étaient déjà là depuis des dizaines d'années", note Marc Arbyn, du Centre Cancer Sciensano, Université de Gand. "C'est pour cela que vacciner des femmes plus âgées n'est pas recommandé."