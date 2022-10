Le vabbing, cette méthode beauté douteuse censée envoûter les hommes.

La naturalité s'impose depuis plusieurs années comme une tendance clé dans le secteur des cosmétiques mais on ne pensait pas que le public pousserait le concept jusqu'au vabbing. Contraction des mots "vagin" et "dabbing" ("tamponner"), le vabbing est considéré par ses adeptes comme une astuce à mi-chemin entre la beauté et la séduction. Il s'agit plus concrètement d'une technique consistant à réinventer l'art du parfumage, ultime touche glamour et raffinée d'une tenue, mais de la façon la plus naturelle qui soit.

Les pertes et sécrétions vaginales font ici office de parfum à tamponner derrière vos oreilles ou sur vos poignets.

Pas très engageant, on l'accorde, et pourtant la tendance est devenue virale sur le réseau social chinois.