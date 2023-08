Le "unapproachable makeup", ce maquillage pensé pour intimider les hommes.

"Il n'y a rien que j'aime plus qu'agacer les homme et rien n'énerve plus les hommes que d'être si belles qu'ils ont trop peur pour s'approcher de vous", déclare l'influenceuse megihebeja dans sa vidéo devenue virale. Elle affirme même dans la légende de sa vidéo que cette mise en beauté est si efficace qu'elle pourra remplacer votre spray au poivre dans la rue.

Pour reproduire ce look dit "inaccessible", la jeune femme rehausse ses sourcils à l’aide d’un gel, puis applique une bonne quantité de blush et d'enlumineur sur les joues et le nez. Quant à la bouche, elle opte pour un gloss brillant dans les tons roses. Et la touche finale : un jeu de contrastes sur les paupières accompagné d’eyeliner bien net et aiguisé pour allonger le regard. Le plus ? Tracer la fin de l'eyeliner jusqu'au coin de l’œil pour obtenir le fameux "regard de renard".

Mais le teint reste la cerise sur la gâteau. Afin d'accentuer l'effet des "yeux renard", il convient d'utiliser la technique du "face lifting", qui consiste à donner un effet de lifting naturel. Pour cela, une internaute applique son enlumineur sur des points stratégiques, notamment au niveau de la racine des cheveux, du creux des pommettes, du bas du visage et du nez, puis l'anticernes afin de rehausser le regard. Le blush n'est quant à lui pas placé sur les joues mais sur le haut des pommettes. Une technique parfaite pour donner plus de dimension au visage.