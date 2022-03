Le Umlaut Big Band ressuscite le jazz des années 20-30

En costume d’époque sur scène, petit clin d’œil à la tradition, un orchestre de jeunes talents français, le Umlaut Big Band, rend au swing ses lettres de noblesse en révélant le travail des arrangeurs des années 1920 et 1930, ces "metteurs en scène" du jazz.

L’idée était "de monter un big band festif et dansant sur le modèle de ceux des années 20-30, à une époque où le jazz était une musique extrêmement populaire, avec un gros travail sur le répertoire", confie à l’AFP Pierre-Antoine Badaroux, créateur en 2011 de cette formation.

"Le Umlaut Big Band ressuscite des musiques populaires en ayant une démarche intellectuelle, militante et engagée, l’un n’empêchant pas l’autre", poursuit le fondateur du groupe qui se produira à Paris, au New Morning, vendredi et samedi.