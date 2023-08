Le typhon Lan s'apprête à frapper l'île principale du Japon

Dès ce lundi, une municipalité dans le département de Wakayama (ouest) a appelé ses administrés âgés à envisager d'évacuer leurs domiciles pour se mettre à l'abri dans des refuges. Le typhon Lan entraînait aussi des annulations de vols et de trains, alors que le Japon est en pleine semaine de congés d'"obon", au cours de laquelle des millions de personnes retournent d'habitude dans leur ville ou village d'origine pour des célébrations en famille.

Les compagnies aériennes Japan Airlines et All Nippon Airways ont prévu d'annuler plusieurs centaines de vols lundi et mardi. Le service de trains japonais à grande vitesse ("shinkansen") devrait être interrompu mardi sur plusieurs tronçons, entre Osaka et Nagoya (centre du Japon). Lundi à 14H00 heure japonaise (07h00 HB), Lan se trouvait à 180 kilomètres au sud-est du cap Shionomisaki, à l'extrémité de la péninsule de Kii, et générait des vents allant jusqu'à 198 km/h.