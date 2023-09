Le typhon Haikui touche Taïwan, près de 3.000 personnes ont été évacuées préventivement

Le typhon Haikui, le premier à passer directement sur Taïwan depuis quatre ans, a touché terre dans l'est de l'île dimanche après-midi, a annoncé le Bureau météorologique.

"Le typhon a touché terre à Taitung aux environs de 15h40 (09h40 heure belge), c'est un peu plus tôt que prévu car il avance plus vite", a indiqué à l'AFP Yeh Chih-chun, prévisionniste au Bureau météorologique central de Taïwan.

Près de 3.000 personnes ont été évacuées de zones à haut risque dimanche dans l'est de Taïwan avant l'arrivée du typhon Haikui attendu en soirée, selon les autorités.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué que plus de 2.800 personnes avaient été évacués de sept villes de l'île, principalement dans le comté montagneux de Hualien.

Haikui a déjà provoqué d'importantes pluies dans la matinée et fait souffler des vents de 140 km/h environ. Il doit toucher terre dans la région de Taïtung, voisine du comté de Hualien, à 17H00 locales (09H00 GMT). Plus de 200 vols intérieurs ont été annulés et des écoles et des bureaux ont fermé dans le sud et l'est de l'île.

Il doit s'agir "du premier typhon à toucher terre à Taïwan en quatre ans", a souligné dimanche la présidente Tsai Ing-wen. A 09H00 locales (03H00 HB), Haikui se trouvait à environ 180 kilomètres à l'est de l'île, selon le Bureau météorologique central taïwanais.

"Il s'est quelque peu renforcé depuis hier (samedi)", a noté son directeur-adjoint, Fong Chin-tzu, au cours d'une conférence de presse lors de laquelle il a appelé la population à "rester sur ses gardes".

Haikui "doit faire peser une menace considérable dans la plupart des régions de Taïwan avec des vents, des pluies et des vagues", a-t-il averti.