Le Twist dans tous ses états avec les Beatles, Rod Stewart et bien d’autres…

Le twist (de l’anglais : tordre ou se tortiller) est une danse qui a été extrêmement populaire au début des années 1960, en même temps qu’un genre musical dérivé du rock’n’roll. Le twist devient un véritable phénomène de société, des deux côtés de l’Atlantique. On twiste partout à la piscine ou même à Saint Tropez. Il reste, de nos jours, pratiqué comme danse de salon, non sans un clin d’œil rétro. La simplicité de cette danse explique en grande part son exceptionnel succès. Il suffit de tortiller son bassin et son arrière-train en rythme, les bras à demi pliés, avec alternativement une jambe tendue et l’autre en flexion, voire décollée du sol. En moins technique, on pourrait dire : "Faire comme si on s’essuyait les fesses avec une serviette de bain tout en écrasant une cigarette avec le pied."