Le tunnel Léopold II devient le tunnel Annie Cordy : retour en archives sur la construction de cet ouvrage d’art de 2,5 kilomètres

Ce dimanche 22 mai, le tunnel Léopold II devient officiellement le tunnel Annie Cordy. Un changement de nom décidé il y a plus d’un an suite à une consultation populaire et qui se concrétisera ce week-end à l’occasion d’une inauguration festive. Au programme, animations, concerts (avec Salvatore Adamo, Sandra Kim, Marka, Gilbert Montagné…), marche solidaire au profit de l’ASBL Pink Ribbon qui lutte contre le cancer du sein… Le tout en présence de la nièce et ayant-droit d’Annie Cordy, Michèle Lebon-Cooreman.

Le nom du tunnel se décolonise et se féminise mais sa nature ne change pas : il reste le plus long tunnel de Bruxelles et même de Belgique avec 2,530 kilomètres qui passent, de la place de l’Yser à la Basilique de Koekelberg, sous les territoires de la Ville de Bruxelles, Molenbeek, Koekelberg et Ganshoren. Retour en archives RTBF sur ses origines.