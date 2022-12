Le tunnel ferroviaire Lyon-Turin, solution ou désastre écologique au cœur des Alpes ?

Pour Philippe Delhomme, le tunnel et ses accès fonctionnent comme un dangereux siphon qui vidange les nappes phréatiques et modifie la circulation de l’eau dans la roche.

Il appuie son point de vue sur une étude de TELT et sur un document du Bureau de Recherche géologique et minière qui alertait TELT il y a un an, qui détaille l’imprécision du protocole de suivi de la plupart des points d’eau et note "quelques situations d’incohérence entre la prévision des impacts et les impacts réellement observés".

Chez TELT, Emmanuel Humbert répond en assurant qu’il n’y a pas d’atteinte à l’eau potable. "On fait le suivi quotidien, le suivi mensuel de tous ces réseaux-là, on regarde de très près tout ce qui peut se passer et si jamais il se passe quelque chose, on réagit. Heureusement, on n’a pas eu d’événement ou d’incident important. […] Les tunnels suisses drainent aussi une partie de l’eau, comme c’est d’usage. Et pour autant, les tunnels suisses n’ont pas vidé les Alpes de toute leur eau ! Nous aujourd’hui, on a choisi d’avoir un tunnel qui reprend les mêmes principes que les ouvrages similaires qui sont réalisés en Suisse et on observe les mêmes phénomènes de drainage."