Le tuftage, l’artisanat antistress qui fait fureur chez les jeunes Chinois

"J’ai le nez dans mes manuels scolaires toute la journée et ça me fatigue", raconte Nora Peng, étudiante à l’université. "Cette activité, ça me permet d’évacuer le stress", explique la jeune femme, dont la voix est presque entièrement recouverte par le bruit de la machine à tufter.

Chaque week-end, l’atelier iHome, à Pékin, attire des foules d’amateurs qui passent la journée à tisser soigneusement leurs tapis "faits main".

Lors d’un récent samedi, une vingtaine de jeunes, la plupart des femmes, avaient pris possession des lieux. La plupart des clients confectionnent des tapis à l’effigie de personnages de dessins animés, voire des sacs à main ou encore des tapisseries sur lesquelles ils placent ensuite des miroirs.

Nora Peng, qui a découvert le tuftage via les réseaux sociaux, a choisi de dessiner des fesses de corgi. Cette race de chien aux pattes courtes, la préférée de la reine d’Angleterre Elisabeth II, est très populaire ces dernières années en Chine.