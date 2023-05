Le tueur à la ceinture, "serial killer de SDF", devant les Assises du Brabant wallon

Dans les six mois qui suivent, viendront s’ajouter trois autres victimes, toutes tuées dans les mêmes conditions au terme d’un parcours d’errance dans les rues de Bruxelles et certains coins verts du Brabant wallon. La seconde victime, Giocchino Pignato (1968), sera retrouvée le 14 novembre 2018 sur un terrain boisé de La Hulpe, pas très loin de la gare, l’endroit où les deux accusés avaient leurs habitudes.

La victime aura eu le tort de s’être alcoolisée à Bruxelles avec les accusés à proximité de la gare centrale et de n’avoir pas su se retenir de vomir sur les passagers du train lors d’un déplacement vers La Hulpe, ce que n’a pas supporté Lombaerts.

La suite est racontée par De Staerke : "On est descendu à La Hulpe. Fabien a commencé à insulter Pignato. Fabien avait juste une tente avec lui. On s’est rendu dans le bois de La Hulpe où on voulait dormir ". La situation a rapidement dégénéré, "Fabien et Giocino ont commencé à se battre. Fabien lui a donné des coups de poing au visage, ils sont tombés puis Fabien a donné des coups de pied. Pignato était au sol et ne savait pratiquement plus se défendre. Il mettait ses mains pour se protéger et demandait d’arrêter". Le président lui demande alors ce qu’a fait son co-accusé à ce moment-là, "Il a pris une ceinture, l’a mis autour du cou de Pignato et il a commencé à tirer". Un scénario qui va se répéter par la suite pour les deux autres victimes qui seront également étranglées.