Le tube de Kiss connaît une nouvelle jeunesse, et ça funk !

Le producteur et DJ néerlandais Oliver Heldens a remixé " I Was Made For Lovin' You ", avec l’aide de Nile Rodgers, guitariste du groupe Chic et légende du disco.

Du morceau original, il ne reste qu’un refrain réenregistré. Olivier Heldens travaille sur ce titre depuis des années et a longtemps cherché le meilleur pour accompagner la ligne de basse qu’il considère comme la meilleure jamais produite depuis son tube " Gecko " en 2014. Il s’est donc tourné vers Nile Rodgers qui a ajouté ses riffs de guitare bien funk et c’est à la House Gospel Choir, chorale londonienne, qu’il a confié la gestion des voix. De quoi amener une belle vibration au morceau !

Pari réussi pour cette version Dance de " I Was Made for lovin’You " qui a fait danser des milliers de personnes à l’Ultra Music Festival de Miami en mars dernier.

Découvrez le morceau ci-dessous :