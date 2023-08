Le tube "Barbie Girl" revisité selon le style de 6 compositeurs classiques

Et lorsqu’on parle de Barbie, impossible de ne pas penser au tube des années 90 du groupe Aqua. Si l’on vous dit "Hi Barbie", il y a fort à parier que vous nous répondrez "Hi Ken", avant d’enchaîner par "You wanna go for a ride ? – Sure Ken – Jump in" ! Voilà les premières paroles de la chanson Barbie Girl, dans laquelle le groupe Aqua parodie l’univers aseptisé et stéréotypé de la "Blond bimbo Girl" qui vie dans un monde de fantaisie.