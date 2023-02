Le "tu" dès l’entretien d’embauche est-il plus efficace pour recruter ?

Cette tendance au "tu" est inspirée d’une dynamique anglo-saxonne, plus directe, où le " you " ne fait pas de distinction. Chez Odoo, un autre éditeur de logiciels bien connu, basé à Louvain-la-Neuve, on le remarque aussi. Là, les offres d’emploi sont en anglais, mais le tutoiement est de rigueur dès le premier contact téléphonique avec le candidat. C’est la règle, et même une politique d’entreprise. "On voit que le candidat est de plus en plus à l’aise avec le tutoiement. Je dirais que sur une dizaine d’entretiens téléphoniques, il n’y a même pas un candidat qui me refuse le tutoiement, donc c’est vraiment une toute petite minorité, remarque Mathilde Verlaine, recruteuse chez Odoo. On a un environnement de travail qui est assez basé sur l’informel, et donc on n’a pas envie de donner une image qui ne serait pas représentative lors de l’entretien téléphonique. Donc, on met directement le candidat dans le bain et on utilise ce qui sera utilisé par la suite."

Ce côté informel ouvre la discussion et le dialogue, un échange plus spontané, d’après les défenseurs de cette formule. Et puis le "tu" peut être plus efficace pour des secteurs qui peinent à recruter, comme les métiers de l’IT. Le côté sympathique du "tu", cette sensation de proximité, c’est aussi une opération séduction pour recruter les rares talents diplômés.

"Un entretien de recrutement, c’est devenu autant un entretien de vente qu’un entretien d’achat, quelque part, fait remarquer Jean-Paul Erhard est directeur général de Peoplesphere, une plateforme média destinée aux ressources humaines. Alors, vente de quoi ? Le recruteur doit vendre son organisation. On est donc dans un dispositif qui est beaucoup plus basé sur le dialogue, là où auparavant c’était un dispositif qui était plus proche de l’interrogatoire. Cela amène aussi cette nécessité pour l’employeur de vendre son organisation, de se positionner, d’être attractif, d’être celui que l’on va choisir, et ça développe la nécessité de créer une relation de proximité."

Audrey Remacle confirme le côté stratégique présent dans les entretiens d’embauche. "Comme on le dit en anglais, c’est un " tone of voice ", un ton de voix qu’on utilise comme un argument marketing. Ça crée une proximité quand vous tutoyez, donc c’est ce que tout marketeur RH cherche à faire, je crois.