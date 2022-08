Le trumpisme n'est pas mort, il est même bien ancré au sein du parti républicain

La défaite de Liz Cheney illustre également le virage à droite pris par le parti républicain, qui compte de moins en moins de centristes parmi ses membres. "Depuis 2017, les Républicains plus modérés tels que ceux présents au Sénat n'ont pas freiné la montée du trumpisme à des moments où ils pouvaient le faire. À présent tous les politiciens savent que s'ils vont contre la base, imprégnée de cette idéologie, ils perdront leurs électeurs, comme ce fut le cas pour Liz Cheney."

Par conséquent, l'aile plus centriste du parti - comme il y avait à l'époque notamment sur les questions économiques - n'existe plus. "Les républicains plus modérés ont disparu. Avec un parti démocrate qui, de son côté, tend de plus en plus vers la gauche, il devient très difficile de trouver un compromis", estime le politologue.