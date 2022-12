Le truc de Candice : Les glaçages inratables pour petits gâteaux gourmands

Glaçage blanc de base

200g de sucre impalpable+ 1 c. à s. d’eau chaude

Fouettez le sucre et l’eau au batteur électrique. Laissez épaissir quelques minutes à température ambiante.

Tamisez le sucre et ajoutez l’eau, mélangez à la cuiller en bois jusqu’à l’obtention d’un glaçage lisse. Laissez reposer quelques minutes pour qu’il épaississe.

Glaçage crémeux polyvalent à mettre en poche à douille

300g de mascarpone + 100g de sucre impalpable

Fouettez le mascarpone au fouet avant d’ajouter le sucre.

Glaçage blanc crémeux à l’américaine (pour cupcakes)

2 blancs d’œufs + 115g de beurre + 170g de sucre

Préparez un bain-marie d’eau frémissante (non bouillante). Placez un récipient contenant les blancs et le sucre dans un récipient et posez-le sur le bain-marie. Fouettez jusqu’à l’obtention d’une meringue brillante (elle doit être tiède).

Hors du feu, continuez de battre pendant 10 min.

Ajoutez le beurre 20g par 20g en continuant à battre.

Glace royale (durcit totalement, pour faire des fleurs en sucre par exemple)

1 blanc d'œuf + le jus d'1/2 citron + 250g de sucre impalpable

Mélangez le sucre avec le blanc à la spatule. Ajoutez le jus de citron et continuer à mélangez jusqu'à obtention d'une masse lisse. Si la glace est trop épaisse, ajouter un peu de jus de citron.