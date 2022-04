Le truc de Candice : comment bien nettoyer ses fruits et légumes

Manger des fruits et légumes est quelque chose de sain et d’indispensable pour avoir une bonne santé. Mais, ces aliments sont néanmoins susceptibles d’être contaminés par des substances mauvaises pour la santé. C’est pourquoi il est important d’apprendre à les laver et à les désinfecter correctement avant de les consommer., votre émission culinaire, on vous partage la technique de l’eau vinaigrée.