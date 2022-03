Le trou noir le plus proche de la Voie Lactée est en fait un système d’étoiles vampire

Abigail Frost, chercheuse à la KU Leuven, raconte dans un communiqué de l’ESO : "Nous avions atteint la limite des données existantes, nous avons donc dû nous tourner vers une stratégie d’observation différente pour départager les deux scénarios proposés par les deux équipes."

Loin d’être rivales, les deux équipes ont travaillé ensemble pour trouver la meilleure explication à ce phénomène rare et perturbant, grâce à de nouvelles informations récoltées à l’aide du Very Large Telescope (VLT) et du Very Large Telescope Interferometer (VLTI) de l’ESO.

"Nous avons convenu qu’il y avait deux sources de lumière dans le système, donc la question était de savoir si elles orbitent étroitement l’une autour de l’autre, comme dans le scénario de l’étoile dénudée, ou sont éloignées l’une de l’autre, comme dans le scénario du trou noir", continue Thomas Rivinius, astronome de l’ESO.