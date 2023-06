Le "trou à froid" : ce phénomène qui a fait chuter en plein été le thermomètre à -0,4 degré à Murringen

Ce "trou à froid" se définit par :

"La radiation du sol, surtout quand c’est herbeux. La chaleur se libère par rayonnement, l’air devient plus dense au niveau de la surface et a tendance à couler dans le fond des vallées. C’est là que nous allons retrouver les températures les plus basses en fin de nuit" explique Michaël Bléret.

Il faut aussi que l’air soit sec avec un ciel dégagé, qu’il ne soit pas trop chaud en altitude et être au minimum à 400m au-dessus du niveau de la mer. C’est à partir de cette altitude que l’on peut commencer à observer ce phénomène souvent amplifié quand il y a de la neige.

"Dans l’environnement où a été observée la température la plus basse de Belgique, la station météo se situe dans un endroit sans habitation, sans béton. Ce qui facilite l’amplification du phénomène" raconte Michaël.

C’est un phénomène qui peut se produire durant toute l’année, tant qu’il n’y a pas de pluie.

Ce qui est le cas pour le moment suite à ces plusieurs semaines de temps sec.