Le trophée de Pro League dans un… hélicoptère prêt à atterrir sur la pelouse du champion ce dimanche

L’Antwerp, l’Union Saint-Gilloise, Genk. Ils sont encore trois à pouvoir espérer être champions de Belgique ce dimanche. Un dénouement des plus indécis qui poussent les organisateurs de Pro League à innover. Principal point d’intérêt ce dimanche : où mettre le trophée pendant les nonante minutes de match ? Et ce, afin que le vainqueur puisse rapidement le soulever à la fin du match. La solution semble toute trouvée puisque le CEO Lorin Parys suivra les matchs depuis… un hélicoptère.

Les yeux risquent donc d’être rivés vers les cieux ce dimanche à la fin du match. "L’apothéose de cette saison de Jupiler Pro League est du jamais vu. Des clubs qui ont été champions pour la dernière fois il y a respectivement 88, 66 et 5 ans se disputeront le titre dimanche. Le suspense sera à son comble. Un vrai grand jour se profile dimanche pour notre football. Nous allons donc déployer tous nos moyens et équipes pour réagir le plus rapidement possible et donner aux supporters un final digne de cette fantastique fin de saison" déclare Parys dans un communiqué.

Reste maintenant à voir si l’hélicoptère se posera à l’Union ou à Genk (pour les Limbourgeois ou l’Antwerp).