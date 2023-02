Le tronçon belge de l'EuroVelo 5 élu véloroute de l'année 2023

Le trajet complet s'étend sur plus ou moins 3.200 kilomètres et traverse sept pays. L'itinéraire débute à Canterbury (Angleterre), pour se terminer à Brindisi, en Italie. Outre la Belgique, il sillonne également la France, le Grand-Duché de Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. L'EuroVelo 5 passe par d'anciennes voies ferrées ou encore de vieux chemins de halage. Il emprunte aussi des routes peu fréquentées, ainsi que de nombreuses pistes cyclables.

Le tronçon belge a été plébiscité, notamment, pour sa signalisation, la qualité de la route, l'accessibilité en transports en commun, les infrastructures telles que les bancs pour piquer-niquer ou la présence des panneaux informatifs.