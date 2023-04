Le trompettiste franco-suisse Erik Truffaz, l’invité de Classic 21 Lounge

Samedi 22 avril, Erik Truffaz nous fait son cinéma dans l’espace lounge de Classic 21. Depuis vingt ans, Truffaz a joué́ avec tout le monde, avec Pierre Henry, Christophe, Enki Bilal, il a traversé́ dix fois le monde, il a rempli des salles et des salles. Mais il pense toujours à la prochaine aventure musicale. Ne pas se poser. Ne pas trop s’écouter jouer. Défier les réflexes.

Né en 1960 dans la banlieue de Genève, Erik a grandi en France dans le pays de Gex. Dès l’âge de huit ans, il découvre le plaisir de la scène aux côtés de son père qui joue du saxophone. A quatorze ans, il électrifie sa trompette et achète une pédale wha wha. Il passe des heures à répéter avec des amis. En 1987, il joue à Montreux avec le groupe brésilien Cruseiro Do Sul puis il s’envole pour New York. De retour en France, il obtient le prix du jury au concours de la Défense de la ville de Paris en 1993 puis il signe sous le label Blue Note en 1996. Entre 1996 et 2008, douze albums paraîtront sous ce fameux label dont quatre sont composés et réalisés avec le Truffaz Quartet (Marcello Giuliani, Patrick Muller, Marc Erbetta) ‘The dawn’, ‘Bending new corners’, ‘The walk of the giant turtle’, ‘Arckhangelsk’.

Après plusieurs projets complémentaires, Erik Truffaz a sorti en avril 2023, un nouvel album, ‘Rollin’.

Tout a commencé une nuit de festival, Angoulême. On avait proposé au trompettiste de déjouer des musiques de cinéma. C’est une affaire délicate, pour un musicien, que les bandes originales. Elles sont la peau des films, leur âme indistincte ; elles peuvent aussi, dans le pire des scénarios, ne constituer que le décor des sentiments, tout juste vouées à rehausser le récit. Alors Truffaz est allé chercher dans ses mémoires de cinéphile, d’amoureux et d’enfant, pour fomenter cet hommage du jazz à la pellicule qu’il illumine. Il opte pour un monument en guise d’ouverture. Un air de Nino Rota qui ne relève pas de l’ornement, il est le cœur même, obscur et palpitant, de La Strada. Lorsque Zampano s’effondre sur une plage embaumée de nuit, foutu dans son vieux costume, il jette un dernier regard au ciel et la musique fond, cette chanson de cirque tragique, Erik Truffaz la tourne en berceuse. Cordes tendues d’une tendresse infinie et le thème caressé à la trompette, une prière pour que l’amour dure toujours. Dès le premier morceau, c’est patent. Pour ‘Rollin’, Truffaz et son acolyte de presque toujours, Marcello Giuliani (qui coproduisent l’album, autant dire qu’ils le réalisent ensemble), ont d’abord couché sur papier un générique idéal. C’est un des trucs qui frappe dans la carrière de Truffaz, ce sens du casting ne pas économiser sur les seconds rôles. Chacun de ses disques compose une troupe digne des Marvels, super-héros des textures et des carambolages esthétiques. Ici, en plus de la basse de Giuliani, qui s’en remet à l’acoustique, le groupe s’étoffe des anciens fûts de Raphaël Chassin, des claviers minés d’Alexis Anérilles et de la guitare monkienne de Matthis Pascaud.