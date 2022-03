Le trompettiste Béesau bientôt en concert au Botanique

Il y a quelques mois, nous vous faisions découvrir le tout premier album et projet solo du trompettiste français Béesau pour lequel nous avions eu un vrai coup de cœur ! Ce mardi 8 mars, l’artiste donnera son premier concert au Botanique.

A quelques jours de son premier concert en Belgique, l’artiste nous livre ses impressions et nous en dit un peu plus sur le show qui nous attend : "Béesau en live c’est un concert qui mélange du jazz de la trap et de l’électro, des instruments acoustiques mélangés à de l’électronique. Ne vous attendez pas à écouter les morceaux comme vous les entendez sur le CD, c’est un concert interactif qui laisse place à beaucoup de moments d’improvisation, c’est aussi un grand moment d’énergie folle et de partage intense !" Sur son premier album, le trompettiste proposait quelques featurings avec des artistes de sa génération. Béesau nous confie qu’au concert de mardi prochain, il y aura quelques invités qui vont le rejoindre sur scène ! "Bien évidemment on pourra y retrouver Primero sur notre morceau 'Un jour de moins' dans une version que vous n’entendrez qu’en live. Mais il y aura également le bien connu bruxellois Peet avec qui on dévoilera en exclusivité un nouveau morceau en featuring qui apparaîtra sur mon prochain album " Coco charnelle part. 2 "."

Ce qu’il faut retenir c’est qu’il n’y a qu’en live que vous vivrez ces morceaux et nulle part ailleurs. Je pense que c’est un moment unique pour ma musique car chaque concert est différent grâce à l’improvisation.

Béesau connaît bien la Belgique et surtout Bruxelles, ville qu’il affectionne particulièrement. Il attend avec impatience cette première date au Botanique, mythique salle bruxelloise : "C’est mon tout premier concert en Belgique j’y attache une importance particulière je suis excité mais aussi stressé mais j’ai hâte de découvrir l’énergie que le concert dégagera j’ai hâte de partager tout l’amour que je porte à cette ville et qui m’en a offert tant ! Je suis impatient de découvrir tout l’amour des Belges dont on parle si souvent en tant que public."