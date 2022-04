Le "Triple Peak Day" : quand les employés travaillent le soir avant de se coucher.

Ce troisième pic journalier pose quelques questions. Ces employés préfèrent-ils se connecter tard en soirée pour se concentrer sur leur travail sans être interrompus ? Profitent-ils des horaires flexibles offerts par le télétravail pour travailler quand bon leur semble ? En partie, répond l'étude.

Car le "Triple Peak Day" met également en lumière la confusion entre la vie professionnelle et la vie privée créée par le travail hybride. Selon l'étude de Microsoft, depuis la pandémie et le recours massif au télétravail, les salariés ont allongé leur journée de travail d'une heure.

En moyenne, les gens travaillent plus qu'avant la pandémie mais ne sont pas forcément plus productifs et efficaces.