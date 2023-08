Le triomphe de la revenante Chloé Dygert, championne du monde 3 ans après un terrible accident

Gravement accidentée en 2020, opérée à plusieurs reprises et encore malade le matin même, l’Américaine Chloé Dygert est devenue championne du monde du contre-la-montre après un incroyable parcours du combattant jeudi en Écosse.

Difficile de trouver un itinéraire plus cabossé que celui de Chloé Dygert qui, depuis son premier titre mondial en 2019, a traversé l’enfer avant de revoir la lumière au pied du château de Sterling, bâtisse du XVe siècle où plusieurs rois et reines d’Écosse sont nés et ont succombé.

"Un long chemin de croix", a résumé la championne venue de l’Indiana qui, au début de l’année, n’était même pas certaine de recourir un jour.

Les malheurs de Chloé Dygert, 26 ans, ont commencé aux Mondiaux d’Imola en 2020 où elle défendait son titre dans le chrono. Elle possédait le meilleur temps intermédiaire lorsqu’elle a glissé dans un virage pour basculer de l’autre côté du rail de sécurité.

Les images de ce crash terrifiant et de sa plaie béante à la jambe gauche ont fait le tour du monde.

Après une opération en urgence à l’hôpital de Bologne, elle a encore dû passer deux fois sur le billard et sa jambe gauche est aujourd’hui encore plus courte de trois centimètres, a-t-elle expliqué jeudi.