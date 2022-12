Le trio Susato et le duo Xilema remportent le Concours "Génération classique"

La finale de la 2e édition du concours "Génération classique" s’est tenue ce samedi 3 décembre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi.

Un "concours-tremplin" initié en 2021 par les Festivals de Wallonie et le Conseil de la Musique, et qui s’adresse aux étudiants de nos huit Conservatoires et écoles supérieures de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sept ensembles de Musique de chambre se sont présentés devant un public nombreux et un Jury de professionnels francophones et néerlandophones.

Ce sont le Trio Susato, un trio avec piano et le duo de pianistes à 4 mains Xilema qui ont remporté les premier et second prix de cette édition 2022.



Le Trio Susato, premier lauréat de Génération classique 2022, bénéficiera d’une tournée de concerts au sein des Festivals de Wallonie durant l’été et l’automne 2023, et d’une aide à la diffusion auprès d’autres scènes musicales en Communauté française durant la saison 2023-2024. Il sera tout particulièrement accompagné par le Conseil de la Musique dans le développement de son projet professionnel : intégration au projet de coaching personnalisé "6x12", coaching scénique en partenariat avec le Studio des Variétés Wallonie-Bruxelles, octroi d’un prix d’une valeur de 1.500 €.



Le second lauréat, le duo Xilema Duo (piano à quatre mains), profitera également d’une diffusion au sein des Festivals de Wallonie.

Les deux ensembles lauréats auront la possibilité de profiter de master classes organisées par Les Festivals de Wallonie sous la houlette de musiciens internationaux invités sur leurs scènes.



Exceptionnellement cette année, le jury a souhaité décerner un "Prix espoir" au duo de harpes Sauly. Le duo bénéficiera d’un accès à la master classe du Quatuor Zemlinsky organisée par et dans le cadre du Festival de Stavelot en août 2023.



Le Trio Susato, 1er lauréat constitué de Sarah Bayens au violon, de Mikko Pablo au violoncelle et de Markiyan Popil au piano a particulièrement impressionné le Jury, d’abord par sa formidable cohésion, et une sonorité déjà extrêmement large et voluptueuse. Dans le trio de Mozart KV 548, aussi abouti que flamboyant, leur expressivité, leur passion, et leur maîtrise du texte ont convaincu tous les professionnels.

Le duo Xilema, un duo de piano à 4 mains, second lauréat, était formé de Silvia Cernea et Nazanin Yalda. A l’instar du trio Susato, leur prestation avait commencé par l’Andante et Variations KV 501 de Mozart. Une écriture, — on le sait —, qui ne pardonne aucune faiblesse. Dans une articulation impeccable, elles ont offert un Mozart lumineux et très bien construit.

Dans la valse de Ravel, elles ont montré toute la palette de couleurs dont elles sont capables.

Enfin, le duo Sauly, prix "espoir", constitué des harpes de Fanny Bodson et Aurore Geraerts, n’a pas manqué de nous rappeler que la harpe était un instrument très complet. Polyphonique, on le savait, mais aussi percussif. Le Jury a salué la créativité du répertoire de ces deux jeunes artistes.