Le Trio Nomada à l'Atelier Marcel Hastir

L'Atelier Marcel Hastir vous accueille dans ses lieux avec une série de concerts mais également des spectacles et d’expositions permettant à des artistes, en début de carrière ou de renommée déjà acquise, de rencontrer un public connaisseur. Retrouvez le Trio Nomada ce 12 juin et tentez de remporter des places.

Le Trio Nomada, composé de trois excellents musiciens, joue des oeuvres de Ludwig van Beethoven et d' Ernst von Dohnanyi.

Noé Inui, né à Bruxelles en 1985, d’une mère grecque et d’un père japonais, il vit actuellement à Düsseldorf. Sa virtuosité est généralement reconnue. Noé Inui vient de terminer une série d’enregistrements dont l’intégrale des sonates d’Eugène Isaye et détail touchant : avec l’archet que la Reine Elisabeth de Belgique avait offert à Isaye.



Marc Sabbah, altiste (né en 1988 à New York) se produit en tant que soliste et au sein de diverses formations de musique de chambre. Depuis 2012, il est alto solo du Belgian National Orchestra. Depuis 2016, il collabore avec la pianiste belge Eliane Reyes en formant le Duo-Sabbah-Reyes. Un duo unique consacré à l’exploration du répertoire pour alto et piano.



David Cohen est un violoncelliste réputé, qui s'est fait remarquer très jeune (il a joué à l'âge de 10 ans avec l'Orchestre National de Belgique) et qui poursuit une belle carrière internationale comme soliste.

dimanche 11 juin à 11h11