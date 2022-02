Le Trio Jenlis : l’histoire d’une fratrie aux multiples projets

Le parcours musical du trio débute quand Axel, aîné de la fratrie, commence le violoncelle. Quelque temps plus tard, à cinq ans et demi, Mathilde souhaite apprendre le violon. Inspirée par ses aînés, Héloïse essaye alors le violon, mais sans grand succès. Vers neuf ans, elle découvre la harpe et c’est le coup de foudre.

Puis les trois frères et sœurs commencent à jouer ensemble et de fil en aiguille, ils ont la possibilité de se produire sur scène, d’explorer le répertoire qui leur ouvrait les bras et de développer leur projet.