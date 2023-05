Le trio explosif d'Annabel Lee en Jam Session

Leur processus de composition a pas mal évolué depuis leurs débuts, et notamment pendant la pandémie. Avant, Audrey présentait aux garçons des maquettes qu’elle avait créé seule de son côté, puis ils les retravaillaient ensemble en répètes. Avec le Covid et les concerts en suspens, ils ont eu plus de temps pour se réunir et composer ensemble, ce qui a donné pas mal de morceaux de leur nouvel album, Drift, sorti fin mars 2023.

En premier lieu influencés par des groupes post punk comme Blink-182, Courtney Bartnett ou The Distillers – c’est d’ailleurs la chanteuse et guitariste Brody Dale qui a donné envie à Audrey d’acheter une guitare électrique et non acoustique – l’arrivée d’Hugo dans le groupe les recentre sur ce qu’ils écoutaient plus jeunes dans les années nonantes : Lemonheads, Nada Surf, Weezer… Ils aiment quand cela est mélodique et efficace.