Le trio Evenepoel - Lefevere autour d'une table, pour évoquer la fin de saison de Remco

Ce dimanche ce sera donc la grande fête pour Remco. Le champion du monde sur route sera célébré sur la Grand-Place de Bruxelles à partir de 15h après un départ de chez lui à Schepdaal.

Il fera sa première course avec son maillot arc-en-ciel ce mardi sur Binche-Chimay-Binche, une course à suivre en direct sur la Une et sur Auvio.