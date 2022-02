Le trio dirigeant de Wibra prend une participation majoritaire dans l'enseigne discount

Après une faillite et malgré une nouvelle année sous le sceau du coronavirus, la chaîne de magasins à bas prix Wibra semble mieux se porter. La direction a pris une participation majoritaire dans la société, a-t-elle annoncé lundi. Le propriétaire de l'enseigne, Ron Wierdsma, conserve une participation minoritaire et reste impliqué dans l'entreprise, ajoute-t-elle.

L'entreprise familiale néerlandaise, fondée en 1956 par Jo Wierdsma, avait déposé le bilan en octobre 2020, fortement affectée par l'arrivée sur le marché belge des enseignes Action et Primark. La filiale belge avait ensuite repris 36 des 81 magasins en Belgique. Depuis, le nombre de magasins s'élève à 41 et quatre nouvelles ouvertures sont à l'agenda.

Aux Pays-Bas, les plus de 200 enseignes ont subi une importante baisse de revenus l'an dernier en raison de la fermeture des magasins pendant 19 semaines. "Malgré ces revers, la chaîne a renoué avec la rentabilité de 2021", se réjouit Wibra.

La direction est confiante en l'avenir et cela se marque par l'arrivée majoritaire dans l'actionnariat du directeur général Bas Duijsens, du directeur commercial Wim Smit et du directeur financier Per Eriks.

"Ces dernières années, nous avons dû surmonter de nombreux obstacles mais, malgré cela, nous avons pris des initiatives. Nous allons maintenant construire de manière durable un bel avenir pour Wibra", a souligné Bas Duijsens dans un communiqué.

Concrètement, Wibra entend moderniser certains magasins afin de les rendre "plus chaleureux et plus agréables" grâce à "davantage de bois et un agencement en 'mondes'".

Par ailleurs, Wibra se concentre davantage sur le numérique et la boutique en ligne.

L'entreprise prévoit d'ouvrir encore de nouveaux magasins dans les années à venir.